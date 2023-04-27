الخارجية الفرنسية: نجدد دعوتنا لوقف الاشتباكات فى السودان

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية باتريس باولى، قد دعا فى وقت سابق، لوقف فورى لإطلاق النار، مؤكدا أن بلاده على تعاون وثيق مع الشركاء لتنفيذ عملية الإجلاء من السودان.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.