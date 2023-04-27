القاهرة الإخبارية: اشتباكات جديدة فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، وقعت الاشتباكات بمنطقة الدروشاب بمدينة الخرطوم بحرى، كذلك فى عدد من المواقع بأم درمان. وتابعت القناة، بأن ميليشيا الدعم السريع تواصل خروقات الهدنة، وتستمر فى شن الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الجيش السودانى يتصدى لخروقات الميليشيا بمختلف أحياء الخرطوم. وأوضحت القناة الإخبارية، أن معسكر الدعم السريع بحى النصر فى منطقة شرق النيل تعرض للقصف.

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