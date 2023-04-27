كييف: الهجوم الأوكرانى المضاد سيتم فى الربيع

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا خلال مقابلة مع قناة Sky Tg24 التلفزيونية الإيطالية: "سيكون هناك هجوم ربيعى أوكرانى، لكننى لن أصرح بتوقيته. لأننى لا أريد أن أسهل مهمة المخابرات الروسية.. نحن نستعد، ونجهز قواتنا المسلحة، والغرض الوحيد من الهجوم المضاد هو تحرير الأراضى الأوكرانية، أى استعادة ما هو لنا".

وفقا لكوليبا، "سلطات كييف ستسرع وتيرة الإعداد للهجوم من حيث توفير المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، حتى يكون الهجوم المضاد فعالا".

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال، فى أوائل أبريل إن الهجوم المضاد الأوكرانى يمكن أن يبدأ فى الصيف، لكنه عاد وقال فى وقت لاحق، إنه سيبدأ "فى المستقبل القريب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم الأوكرانى المضاد كان مقررا فى 30 أبريل. فى حين أشار خبراء إلى أن تصديق التصريحات المتناقضة لكييف وواشنطن غير ممكن، وقد يكون هذا جزء من حملة تضليل مدبرة.