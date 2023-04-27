بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يشيدان بالتحالف بين البلدين

جدة - نرمين السيد - ثمن كل من رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، ونظيره الأمريكى جو بايدن، بقوة التحالف الثنائى بين بلدين، حيث احتفل الرئيسان بالذكرى السبعين على تأسيس التحالف قبل عقد قمة فى البيت الأبيض.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ان الرئيس بايدن والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن رحبا بالرئيس يون والسيدة الأولى الكورية كيم كون- عقب وصولهما الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض للمشاركة فى فعاليات استقبال رسمية على شرف زيارة الدولة التى يقوم بها يون إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن "هذا العام يمثل الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين البلدين. هذا التحالف غير القابل للكسر مهر بشجاعة وتضحية جنود البلدين اللذين قاتلوا ودافعوا عن الحرية، وأنا فخور بانضمام محاربين قدامى من الحرب الكورية إلينا اليوم، مستقبلنا مليء بفرص لا يمكن تصورها وإمكانيات لا نهاية لها". من جانبه أشاد يون بالتحالف، ووصفه بأنه تحالف "عادل وعالمى" من أجل الحرية والسلام والازدهار فى العالم، قائلا " التحالف بين البلدين ليس علاقة معاملات تجتمع وتنقسم وفقا للمصالح ".

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