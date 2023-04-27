العالم اليوم - لإجلاء رعاياها من السودان.. الصين تتحرك عن طريق البحر

انتم الان تتابعون خبر لإجلاء رعاياها من السودان.. الصين تتحرك عن طريق البحر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 09:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، أن الصين أرسلت سفن قوتها البحرية إلى السودان لمساعدة رعاياها على مغادرة هذا البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا ويشهد حالة من الفوضى حاليا.

ومنذ منتصف أبريل تجري معارك على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى سقوط مئات القتلى وتسببت في نقص حاد في المياه والغذاء والدواء والوقود.

وتسعى دول عدة إلى إجلاء مواطنيها عن طريق البحر أو الجو أو البر.

وتكثفت العمليات هذا الأسبوع مع بدء سريان وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي في بيان، الخميس، إن "تدهور الوضع الأمني في السودان مستمر".

وأضاف "من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين" أرسلت البحرية الصينية، الأربعاء، سفنا "لاستعادة وإجلاء" الرعايا الصينيين من الدولة الإفريقية.

وأعلنت بكين، الإثنين، أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها وقدرت عدد الصينيين الذين كانوا يعيشون في السودان قبل بدء المعارك بـ1500 شخص.

وتقول الصين إنها أكبر شريك تجاري للسودان وإن أكثر من 130 شركة صينية كانت توظف استثمارات وتعمل هناك في منتصف 2022.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الأربعاء، أنه سيتم إجلاء نحو 800 صيني من الدولة الإفريقية عن طريق البحر بين 25 و27 أبريل.

وأضافت أن أكثر من 300 آخرين سافروا برا إلى دول مجاورة.