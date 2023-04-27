إصابة صحفى إيطالى بالقرب من خيرسون فى أوكرانيا

وقال الوزير الإيطالى -فى تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الأربعاء- إن "صحفى جريدة "لا ريبوبليكا"، كورادو زونينو، الذى أصيب فى كتفه أثناء هجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من خيرسون بصحة جيدة ويخضع لإشراف سفارتنا فى كييف. أنا اتواصل مع وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، الذى أكد التعاون الكامل من السلطات الأوكرانية".
بدورها، قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إنه بعد الهجوم تم علاج زونينو ونقله إلى مستشفى خيرسون المدنى مصابًا بجرح فى الكتف.
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