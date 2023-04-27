العالم اليوم - بايدن يتعرض لموقف محرج.. السر في "قصاصة ورقة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 08:16 صباحاً - تعرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك.

خلال المؤتمر الذي أجراه الرئيسان في واشنطن، أظهر بايدن عن طريق الصدفة ورق التقطتها عدسة الكاميرا تظهر أسماء الصحفيين الذين سيوجهون الأسئلة. وتمكنت صحيفة " نيويورك بوست" من التقاط صورة للورقة التي كتب عليها السؤال الأول:"كيف تربطون أولويات سياستكم الداخلية بسياسة خارجية قائمة على التحالف؟". وفوق مجموعة الأسئلة ظهرت صورة صحفية من أصول هندية عاملة في "لوس أنجلوس تايمز"، تدعى كورتني سوبرامانيان، حيث كتب اسم عائلتها بشكل واضح تجنبا لوقوع بايدن في الحرج. وتكررت الحوادث المشابهة التي عرض فيها الرئيس الأميركي ورقة كتب عليها معلومات تساعده على تجاوز المواقف المحرجة، إلا أن عدسات الكاميرا كشفت المكتوب بداخلها.

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