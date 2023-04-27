رئيسة وزراء فرنسا: تأجيل طرح قانون الهجرة الجديد إلى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، أمس الأربعاء، قرار حكومة بلادها تأجيل مشروع قانون الهجرة إلى الخريف المقبل، بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره.





وخلال تقديمها خارطة طريق خاصة بعمل الحكومة الفرنسية خلال الـ "100 يوم" التي حددها الرئيس الفرنسى، قالت بورن: "لا توجد أكثرية للتصويت على نص كهذا"؛ الأمر الذي يؤجل تقديم النص المفترض بخطوطه العريضة إلى الخريف.

لإثبات أن الحكومة تعمل على تنظيم الهجرة وهى تعتبر "أولوية" للحكومة، أعلنت بورن حشد 150 من قوات الشرطة والدرك، كقوة إضافية، على حدود الإيطالية اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة "الضغوط المتزايدة للهجرة" على الحدود مع إيطاليا.

تأتى تصريحات بورن، خلال عرضها خطة عمل حكومية مفصلة بعد خطاب الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون الذى ألقاه الاثنين 17 إبريل الجارى لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، فقد أعلن ماكرون عن "تهدئة لمائة يوم" و"العمل" وحدد موعدا فى 14 يوليو القادم ل"تقييم أولى".

وهذا القانون، يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ماكرون، أعلن عنه وزير العمل الفرنسى أوليفييه دوسوبت فى شهر نوفمبر الماضى.

ويسعى القانون - الذى يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية فى البلاد - إلى السيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانونى وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل.

وكجزء من هذا المشروع، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهنى للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التى تمنع طالبى اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا. ويثير هذا البند معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية".

من ناحية أخرى، أوضحت رئيسة الحكومة الفرنسية بالتفصيل "حلولا ملموسة وإجراءات تهدف إلى تغير حياة الفرنسيين بشكل أفضل، فى مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والعمل وقدمت خارطة الطريق الخاصة بـ"المائة يوم من التهدئة والإجراءات" التى أصدرها الرئيس ماكرون فى محاولة لطى صفحة قانون إصلاح نظام التقاعد.