العالم اليوم - أقذر من الحمامات العامة.. الهواتف المحمولة تفتك بالبشرة

انتم الان تتابعون خبر أقذر من الحمامات العامة.. الهواتف المحمولة تفتك بالبشرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 07:19 صباحاً - كشفت اختصاصية الأمراض الجلدية الطبيبة مامينا توريغانو، أن الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية منها ظهور حب الشباب.

وأضافت أن "الحفاظ على نظافة الهواتف أمر بغاية الأهمية، فهذه الأجهزة مغطاة بالبكتيريا، حيث أوضحت بعض الدراسات أن هواتفنا فيها بكتيريا أكثر بكثير من الحمامات العامة".

وتابعت توريغانو أن تلك البكتيريا تنتقل للوجه بمجرد أن نجيب على المكالمة ما يزيد خطر الإصابة بالمشاكل الجلدية.

وشرحت مامينا كيفية التخلص من المشكلة: "يمكنك القيام بذلك عن طريق مسحها بمناديل مبللة مضادة للبكتيريا، كما يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون، أو استخدام قطعة قماش بها 70 بالمئة كحول".

وأكدت أن هذه الحلول يمكن أن تساعد في معالجة حب الشباب.