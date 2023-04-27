العالم اليوم - 300 مليون دولار أرباح أبوظبي الإسلامي في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 300 مليون دولار أرباح أبوظبي الإسلامي في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 07:19 صباحاً - سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في صافي الأرباح بنسبة 54 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 ليصل الى 1.1 مليار درهم (حوالي 300 مليون دولار) مقابل 715 مليون درهم (نحو 195 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2022، مما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

وقال البنك، في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات تحسنت بنسبة 45 بالمئة إلى 2 مليار درهم (540 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم (ما يعادل 380 مليون دولار)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 81 بالمئة في الدخل من مصادر التمويل إلى 1.4 مليار درهم (ما يعادل 380 مليون دولار)، نتيجة النمو في تمويل المتعاملين وارتفاع هوامش الربح.

ووصلت نسبة التكلفة إلى الدخل الى 35.7 بالمئة مع تحسن بنسبة 5.3 نقطة مئوية وذلك نتيجة التحسن في الإيرادات والتعزيز من الإنتاجية، وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 29 بالمئة إلى 146 مليون درهم للربع الأول من العام 2023. وتزامن هذا مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بنسبة 7.6 نقطة مئوية لتصل إلى 128.7 بالمئة.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى 172 مليار درهم، مدفوعًا بنمو بنسبة 19 بالمئة في إجمالي التمويل و22 بالمئة في الاستثمارات، فيما زادت ودائع المتعاملين بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 142 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 15 بالمئة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة.

وحافظ "أبوظبي الإسلامي" على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.55 بالمئة ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.54 بالمئة. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 80.3 بالمئة والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 19.6 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان الخييلي، حققنا زيادة في صافي أرباحه بنسبة 54 بالمئة على خلفية التقدم الذي احرزته استراتيجية النمو ومبادرات التحول، وخطة المصرف طويلة الأجل لتقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف ان المصرف نجح في مواصلة اجتذاب عملاء جدد، حيث رحبنا بنحو 46 ألف متعامل جديد في الربع الأول من العام 2023، مما عزز من حصتنا السوقية.

من جانبه، قال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: "استمرينا في تسجيل أداء قوي في النمو والربحية مع تسجيل بداية ناجحة في الربع الأول من العام 2023، ويعكس هذا الأداء الإيجابي، التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات، وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".