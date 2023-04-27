روسيا تحذر من أى تدخل خارجى فى السودان

جدة - نرمين السيد - شددت آنا إيفستينييفا، نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على أهمية عمل جميع الوسطاء بشكل موحد لتهدئة الأوضاع فى السودان وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية.





وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن إيفستينييفا حذرت من التدخلات الخارجية فى السودان وضرورة عدم إدخال أجندات خاصة فى هذا الصراع. وأكدت الدبلوماسية الروسية، تأييد بلادها الدول التى صرحت بعدم التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية السودانية؛ لأن هذا من شأنه أن يحول البلاد إلى ميدان للصراعات الجيوسياسية، على حسب تعبيرها. ويأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة فى السودان "فولكر بيرتس" من تداعيات استمرار القتال بين الجيش السودانى وميليشيات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الطرفين المتقاتلين تجاهلا قوانين الحرب وأعرافها، إذ شنا هجمات على المناطق المكتظة بالسكان دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة المدنيين والمستشفيات أو حتى السيارات التى تقل المرضى والجرحى.

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