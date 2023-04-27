وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات حتى الآن يُقدر بنحو 2159 إصابة منذ يوم 15 أبريل وحتى صبيحة اليوم، منهم 1108 حالات بمستشفيات القطاع العام و1041 فى مستشفيات القطاع الخاص.
وذكر أن عدد المصابين العسكريين ضمن تلك الأعداد يقدر بنحو 257 حالة، لافتًا إلى أن مجموع الوفيات الموثقة بأوراق تحويل المشارح أو شهادات وفاة تقدر بنحو 155 وفاة.
وأوضح أن المستشفيات السودانية أجرت أكثر من 449 عملية، معظمها استخراج الشظايا والأعيرة النارية من أجزاء مُتفرقة من أجسام المصابين، مُشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 51 حالة خطيرة بالعناية المُركزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السودانية: المستشفيات لا تزال تعمل بكفاءة وتقدم خدماتها للمصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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