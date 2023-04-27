العالم اليوم - أردوغان يلغي مشاركته في تجمعات انتخابية لأسباب صحية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 12:22 صباحاً - ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجمعاته الانتخابية التي كان من المقرر عقدها الأربعاء والخميس لأسباب صحية، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو المقبل.

وكتب أردوغان على "تويتر" يقول: "اليوم سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائي".

وفي وقت لاحق، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إركان كانديمير، إن أردوغان سيشارك في احتفالية عبر الفيديو الخميس، بمحطة أكويو للطاقة النووية في منطقة مرسين الجنوبية.

وكتب على "تويتر" يقول: "من المقرر أيضا تنظيم تجمع انتخابي في مرسين في وقت يتحدد مستقبلا".

واختصر أردوغان مقابلة تلفزيونية كان يتم بثها على الهواء مباشرة في ساعة متأخرة من الثلاثاء، وقال إنه يشعر بتوعك بسبب اضطراب في المعدة.