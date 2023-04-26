القاهرة الإخبارية- الجيش السودانى: بطء العملية ضد الميليشيات حماية للسكان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "عبدالله"، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية": "لدينا حق الرد إذا لم تلتزم ميـليشيـا الدعم السريع بالهدنة وهى الآن تمارس خروقات كبيرة فى مناطق سكنية. وحذر "عبدالله"، المواطنين بعدم الانخداع بمجموعات من الميـليشيـات ترتدى زى الجيش السودانى. وأكد المتحدث باسم الجيش السودانى، أن الدعم السريع تستخدم ذخائر ثقيلة فى الهجوم على السجون والمقرات الحكومية.

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