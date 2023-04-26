الحكم 9 سنوات على اردنيين هربا اسلحة للضفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- تحصل الزميل الصحفي غازي المرايات على تفاصيل قضية تهريب اسلحة للصفة الغربية نظرتها محكمة امن الدولة في الاردن

وروى المرايات عبر فيديو بثه كالعادة على صفحته في فيس بوك تفاصيل القرار الذي بتلخص وفق المرايات في بحبس المتهمين الاردنيين 9 سنوات . وتاليا الفيديو :

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