العالم اليوم - تقرير استخباراتي يكشف عقبة أمام جيش أوكرانيا في باخموت

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:16 مساءً - يستمر القتال العنيف في منطقة باخموت شرقي أوكرانيا، فيما يُعقد الوحل والتربة الطينية طرق الإمداد للقوات الأوكرانية، بحسب تقرير حديث للاستخبارات البريطانية.

وبحسب تقرير الاستخبارات البريطانية، فإن القتال العنيف عن قرب مستمر في المناطق الغربية من باخموت.

وأشار التقييم الاستخباراتي إلى الحدث الرئيسي، في الأسبوع الماضي، وهو القتال المحتدم في ضواحي المدينة وعلى وجه التحديد بالقرب من قرية خروموف، إذ تحاول القوات الأوكرانية الاحتفاظ بسيطرتها على طريق الإمداد الخاص بها 0506.

وأورد التقرير، أنه من المرجح أن تتعقد خيارات الإمداد الأخرى لباخموت بسبب الطين على الطرق الترابية.

و بينما تتعرض المدينة للنيران منذ أكثر من 11 شهرًا ، تم دمج الدفاعات الأوكرانية في باخموت كعنصر واحد في منطقة دفاع أعمق بكثيرتشمل مدينة تشاسيف يار.

في فجر 26 أبريل، نفذت القوات الروسية 67 غارة على المجتمعات المحلية في منطقة زابوريجيا، ولم تتسبب تلك الغارات بإصابات بصفوف المدنيين، سوى أضرار طالت الممتلكات العامة والخاصة.

ووفقاً لما قاله رئيس الإدارة العسكرية في زابوروجيا: "لقد انتهت ليلة صاخبة في منطقة زابوروجيا، ونفذ العدو 67 هجوماً على 19 بلدة مسالمة، 53 قذيفة مدفعية، و6 هجمات بصواريخ مضادة للطائرات ، و7 طائرات بدون طيار وضربة جوية واحدة. لحسن الحظ ، لم يكن هناك قتلى".