الجيش السودانى: الميليشيا سرقت سيارات الشركات الحكومية لنقل ذخائرها

جدة - نرمين السيد - قالت القوات المسلحة السودانية، إن ميليشيات الدعم السريع سرقت عددا من سيارات الشركات الحكومية لاستغلالها فى نقل الذخائر مما يجعلها أهدافًا عسكرية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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