الهلال الأحمر السودانى: ميليشيا الدعم تستهدف البعثات الإغاثية والإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبوبكر" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أنه يجب ضمان أمن الطواقم الطبية لمواصلة العمل فى أماكن الاشتباكات لتقديم الخدمات للمصابين.
وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع تواصل استهداف البعثات الإغاثية، من ضمنها منظمة الهلال الأحمر وبعثته، وعدد آخر من البعثات الإغاثية والإنسانية فى السودان.
وتابع أنه تم قطع الطريق على البعثات الإنسانية والإغاثية التى كانت تحاول الوصول لعدد من المستشفيات فى السودان لإيصال المساعدات الطبية.
وذكر أن أعداد المستشفيات التى تخرج عن الخدمة فى تزايد مُستمر حتى هذه اللحظة، بينما المستشفيات الأخرى التي تعمل تُعانى نقصًا كبيرًا وحادًا فى الإمدادات الطبية ونقصًا فى الكوادر الطبية.
وواصل مسؤول الهلال الأحمر السودانى، أن المسافات الشاسعة بين الأقاليم تحدٍ كبير يُواجه عمل بعثة الهلال الأحمر.
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