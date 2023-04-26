الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس على التوالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، وتقوم بإيقاف سيارات المواطنين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الفلسطينيين عند المدخل الشمالى لأريحا، وأنزلتهم بالقوة من سياراتهم، قبل أن تطلق سراحهم.

ويشهد المدخل الشمالى، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبى قرب عقبة جبر، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال.