مراسل القاهرة الإخبارية: إطلاق نار بالساعات الأولى من اليوم فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن المدينة تشهد إطلاق نار مُكثفًا بالساعات الأولى من اليوم، وتحليقًا لطائرات واشتباكات مُتواصلة بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون بالمدينة.





وأضاف "الجندى" فى رسالته، أن خدمات المياه والشرب والكهرباء متوفرة، وخدمات الإنترنت والاتصالات تعمل بكفاءة فى أم درمان. وأوضح أنه على حسب بيان للقوات المسلحة السودانية بالأمس، أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت قيادة القوات المُشتركة فى مدينة نيالا بجنوب دارفور. وتابع أن مدينة الخرطوم بحرى، تُعانى منذ بداية الاشتباكات من عدم توافر المياه مما أجبر المواطنين على النزول إلى نهر النيل.

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