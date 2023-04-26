العالم اليوم - غضب مصري بشأن مسلسل "كليوباترا".. وكلمات باسم يوسف "تصيب"

انتم الان تتابعون خبر غضب مصري بشأن مسلسل "كليوباترا".. وكلمات باسم يوسف "تصيب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 01:19 مساءً - أعمال منصة "نيتفلكس" الشهيرة لطالما أثارت الجدل، ولكن هذه المرة، عمل عن حول ملكة مصر الشهيرة كليوباترا، أثار غضب المصريين تحديدا.

العمل هو مسلسل وثاقي-درامي، من 4 حلقات، سيعرض على منصة نيتفلكس، بعنوان "الملكة كليوباترا"، وسيتضمن مقابلات مع خبراء بالإضافة إلى لقطات تمثيل وروايات بصوت زوجة الممثل الأميركي ويل سميث، جادا بينكيت سميث.

من هي كليوباترا؟

الملكة كليوباترا السابعة والمعروفة باسم كليوباترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قبل الرومان عام 30 قبل الميلاد.

ما يقره التاريخ لنا بخصوص كليوباترا كونها إحدى ملكات مصر العظيمات، أيا كانت الخلافات حول علاقتها بسياسات الإمبراطورية الرومانية، فقد كانت على سبيل المثال الوحيدة من بين الأسرة البطلمية التي أخذت على عاتقها تعلم اللغة المصرية حينها.

وقد كانت كليوباترا ملكة موهوبة، فقد تحدثت عدة لغات، وقادت الجيوش في سن الواحد والعشرين، وتعلمت في منارة العلم في عصرها، الإسكندرية.

عملت على استرداد أمجاد أسرتها الحاكمة، وتمكنت من بسط الاستقرار والسلام في البلاد أثناء فترة حكمها، ومكافحة الفساد، كما شُهد لها بفتح مخازن الحبوب لشعبها أثناء فترة المجاعات ورفع الضرائب عنهم. فكانت مصر حينها دولة مزدهرة، تحت حكم ملكة لم يرى الشعب في جنسها عيبا، فما شغله إلا حسن إدارتها للبلاد.

من هي ممثلة كليوباترا في العمل الجديد؟

ستقوم بدور كليوباترا الممثلة البريطانية من أصول إفريقية، أديل جيمس.

غضب مصري

قبل ما يقرب من 3 أسابيع من العرض الأول للمسلسل في 10 مايو، قالت مخرجة العمل تينا غرافي إنها "أصبحت هدفا لحملة كراهية ضخمة على الإنترنت خلال التصوير"، ووجت لها اتهامات بـ"محو الهوية المصرية".

في مصر، شن عدد من النواب، هجوما واسعا، على منصة نيتفلكس، بعدما أصدرت الإعلان الترويجي للمسلسل، حيث اعتبر عدد من النواب شكل الملكة كليوباترا في المسلسل يتوافق مع ما تروّج له "حركة الأفرو سنتريزم" (Afrocentrism)‏ والمتعصبة للعرق الأسود، إذ تزعم أن الحضارة المصرية أصلها إفريقي.

وفى هذا السياق قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، لموقع مصري، إن هذا الفيلم محاولة لتزييف تاريخ مصر القديم وتزوير المعطيات التاريخية الثابتة، واصفا ما قامت به الشبكة بمحاولة سرقة تاريخ مصر وحضارتها ونسبها لحضارات أخرى.

وأضاف شمس الدين في تصريحات له، أن نيتفلكس تحاول بطريقة غير مباشرة أن تلعب على التاريخ وتزوره وتدّعى أن كليوباترا الملكة المصرية كانت سمراء البشرة، مطالبا بتدشين حملة لإيقاف عرض هذا الفيلم.

"صرخة" باسم يوسف