فريق بايدن للأمن القومى يجرى محادثات مع قادة عسكريين بـ السودان

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن قد أكد فى وقت سابق، أن أمريكا علقت مؤقتًا الأنشطة فى السفارة الأمريكية بالسودان، قائلًا إن العنف المأساوى فى السودان يجب أن يتوقف، مطالبًا الجانبين بتنفيذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.