العالم اليوم - أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية.. ويكشف السبب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 12:22 مساءً - بعد أن انسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب إصابته بـ"وعكة"، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة، للأربعاء، إثر إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.