جدة - نرمين السيد - وبحسب الجيش السودانى، فأن ميليشيا الدعم السريع مستمرة فى خرق الهدنة وتواصل قصف مناطق بمحيط القيادة العامة. وأضاف الجيش السودانى، بأنه تم رصد أرتال عسكرية من الميليشيات، مؤكدا رفضه بشكل قاطع أى محاولة لربط ما يجرى بالسجون بأى مزايدة على موقف القوات المسلحة الوطنى، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية السودانية: ميليشيا الدعم اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح نزلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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