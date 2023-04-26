الفقر ينهش بريطانيا.. 760 ألف شخص يلجأون لـ بنوك الطعام لأول مرة

جدة - نرمين السيد - ذكرت أكبر شبكة لبنوك الطعام فى بريطانيا، أن عدد الطرود الغذائية التى وزعتها زاد بنسبة 37 % إلى مستوى قياسى بلغ ثلاثة ملايين طرد فى عام حتى مارس، إذ يعانى عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.





ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن شبكة "ذا تراسل تراست" التى تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام فى أنحاء المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون طرد غذائى جرى تقديمها للأطفال.

وأضافت أنه على مدار عام، لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوى.

وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة فى عدد الأشخاص ممن لديهم عمل، لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.

ويعانى البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم، الذى تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت، الأسبوع الماضى، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين فى بريطانيا إلى 10.1% فى مارس. لكن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 19.1 % فى مارس مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس 1977.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة 17.3 % فى أبريل. وذكرت شبكة "ذا تراسل تراست" أن عدد الطرود الغذائية التى قدمتها فى عام حتى مارس تجاوز مثلى الكمية السنوية التى وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام.