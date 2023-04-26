القاهرة الإخبارية: اشتباكات بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بـ أم درمان

جدة - نرمين السيد - وقال الهلال الأحمر السودانى، إن هناك صعوبة للوصول للمستشفيات بسبب الاشتباكات، مضيفا أن سيارات الإسعاف تواصل تقديم الخدمة للمرضى ولكن يجب ضمان أمن الطواقم الطبية.

وأوضح الهلال الأحمر السودانى، أن المسافات الشاسعة بين الأقاليم تحد يواجهنا، بحسب القناة الإخبارية.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.