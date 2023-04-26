السعودية تعلن إجلاء 1687 شخصا بالسودان من 58 جنسية

جدة - نرمين السيد - استقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية فى مدينة جدة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، ثالث موكب إجلاء بحرى قادما من السودان، وكان على متن السفينة التى وصلت تحت حماية القوات البحرية السعودية، 1687 شخصا من 58 جنسية مختلفة.





وقالت الخارجية السعودية - فى بيان أوردته قناة "الاخبارية" السعودية - إنه استمرارا للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية فى عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصاً. وأوضحت الخارجية أن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالى من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصاً (114 مواطنا سعوديا، و2034 شخصاً ينتمون لـ 62 جنسية).

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