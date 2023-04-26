سلسلة من الزلازل تضرب نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب منطقة خليج هوك بالقرب من بلدة دانيفيرك، وتبعه بفترة وجيزة زلزال بقوة 5.2 درجة، فيما تبع ذلك عدة توابع أكثر اعتدالا. من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ فى نيوزيلندا، أن الزلازل لم تشكل أى تهديد بإمكانية حدوث موجات مد.

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