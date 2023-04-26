العالم اليوم - فوق بحر البلطيق.. ألمانيا تعترض 3 طائرات عسكرية روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 10:23 صباحاً - اعترضت ألمانيا وبريطانيا 3 طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، على ما أعلن سلاح الجو الألماني الأربعاء.
وكتبت القوات الجوية الألمانية على "تويتر": "اعتراض طائرات استطلاع، تلّقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيها لتحديد 3 طائرات عسكرية، حلقت طائرتان من طراز +سو-27 فلانكرز وأخرى من طراز +إيل-20+ من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق".
وتشارك ألمانيا، بوصفها عضو في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق.
عسكرة البلطيق شهدت العديد من الحوادث المشابهة
- في 13 أبريل الجاري، أعلنت روسيا، أنها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للجيش الألماني كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أي حادث.
- وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر "تليغرام": "رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية، على الفور أقلعت مقاتلة من طراز "SU-27"، وتبيّن لها أن الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".
- مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.
- وأضافت الوزارة، أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-52H".
- فبراير الماضي، قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان في وقت متأخر من يوم الإثنين إن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من 3 طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.
- وقال بيان الوزارة "الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينغراد"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
- في مارس، اعترضت طائرتان عسكريتان إحداهما بريطانية والأخرى ألمانية، مقاتلة روسية، إثر رصد دخولها إلى المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي.
- وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية، فإن عملية الاعتراض جرت خلال القيام بعمليات روتينية لحلف الناتو فوق إستونيا.
- وينظر خبراء إلى مثل هذه الحوادث بمثابة مؤشر على الاحتمال المتزايد لانزلاق الغرب وروسيا إلى مواجهة مباشرة على نطاق أوسع، بينما يجري النزاع المحموم حاليا داخل أوكرانيا ويستمر منذ أكثر من عام.
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