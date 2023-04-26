البيت الأبيض: بايدن يحضر قمة السبع فى هيروشيما

جدة - نرمين السيد - وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا" و"أزمتى الغذاء والمناخ" وإلى سبل "ضمان نمو اقتصادى شامل ومرن" والجهود المبذولة "للانتقال إلى الطاقة النظيفة"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار فى بيان.

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