وصول مجموعة من الرعايا الفرنسيين والأجانب إلى باريس عائدين من السودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، وصلت طائرة على متنها 245 من الرعايا الفرنسيين والأجانب إلى باريس بعد إجلائهم من السودان.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.