كوريا الجنوبية تعتزم البدء فى خطة تطوير أنظمة صواريخ اعتراضية

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية أنها بصدد البدء فى مشاريع دفاعية هامة لتحسين وتطوير أنظمة صواريخ الدفاع الجوى، بدءًا من العام المقبل، وذلك ضمن جهودها لمواجهة التحديات العسكرية المتنامية التى تشكلها كوريا الشمالية.





ووفقًا بوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أصدرت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعى، بيانًا قالت فيه إن خطة التطوير التى تبلغ قيمتها 2.71 ترليون وون "2.03 مليار دولار أمريكى" لنظام صواريخ أرض - جو طويلة المدى "L-SAM II" ستبدأ من العام المقبل وحتى عام 2035.

وأضاف البيان أنه فى إطار هذا المشروع، تسعى كوريا الجنوبية إلى تطوير صواريخ اعتراضية على ارتفاعات عالية ومنصة اعتراضية لمرحلة الانزلاق لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية الجديدة حيث سيتم تصميم الصاروخ الاعتراضى فى مرحلة الانزلاق لإسقاط الصواريخ المتقدمة، مثل الصواريخ التى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتتحرك فى مسارات يصعب التنبؤ بها، على عكس الصواريخ الباليستية التقليدية التى تتبع مسار قطع مكافئ.

وأوضحت الوكالة أنه إذا تم نشر النظام الجديد فسيكون له نطاق دفاعى أكبر بثلاث مرات تقريبًا من نظام "L-SAM"، وهو قيد التطوير حاليا، وفقا للإدارة.

وأشارت إلى أنه تم يضا إقرار خطة بقيمة 2.83 ترليون وون لتطوير نظام صاروخ أرض-جو متوسط المدى "M-SAM Block-III" من العام القادم وحتى عام 2034، لتحسين أداء الاعتراض وقدرات الاشتباك مقارنة بالنسخة الحالية "Block-II" لتعزيز قدرات الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والمساهمة فى تطوير نظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى.

يُذكر أن نظام الدفاع الجوى الكورى هو أحد عناصر نظام الدفاع ثلاثى المحاور فى كوريا الجنوبية، والذى يتكون أيضًا من نظام الضربة الوقائية المسمى بـ"سلسلة التدمير" ونظام العقوبة والانتقام الشامل الكورى، وهى خطة تشغيلية لاستئصال القيادة الكورية الشمالية فى حالة نشوب صراع كبير.