جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو زيد، أن هناك توافد لجنسيات متعددة إلى المعبر من السودان، مشيرا إلى أن العديد من السيارات وصلت إلى المعبر لنقل البعثات الدبلوماسية، كما أن دخول القادمين من السودان يتم وفق إجراءات منظمة.
كما أكد على مواصلة تقديم الخدمات الطبية للقادمين من السودان، مضيفا أن الهلال الأحمر يقدم جهدا مضاعفا للمرضى والمصابين.
وأوضح أبو زيد، أن السلطات تعمل على تيسير الإجراءات والأوراق للقادمين من السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: معبر أرقين يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.