القاهرة الإخبارية: معبر أرقين يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو زيد، أن هناك توافد لجنسيات متعددة إلى المعبر من السودان، مشيرا إلى أن العديد من السيارات وصلت إلى المعبر لنقل البعثات الدبلوماسية، كما أن دخول القادمين من السودان يتم وفق إجراءات منظمة.

كما أكد على مواصلة تقديم الخدمات الطبية للقادمين من السودان، مضيفا أن الهلال الأحمر يقدم جهدا مضاعفا للمرضى والمصابين.

وأوضح أبو زيد، أن السلطات تعمل على تيسير الإجراءات والأوراق للقادمين من السودان.