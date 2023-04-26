القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يتصدى لـ مناوشات الميليشيا فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - ولفتت فى نبأ عاجل لها، إلى أن الجيش السودانى تصدى لـ مناوشات من ميليشيـا الدعم السريع بمنطقة سيدنا العسكرية بأم درمان، فى ثانى أيام الهدنة التى خرقتها القوات المتمردة.

وأشارت إلى اختفاء بعض السلع وتكدس بمحطات الوقود فى أم درمان، لافتة إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت تعمل حاليا، بامتياز فى أم درمان.

وعلى صعيد آخر، أكد السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن الاشتباكات أثرت على الوضع الإنسانى فى عدد من المدن، وأن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول للأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن بلاده لا تزال دولة قائمة متماسكة تضطلع بأدوارها.