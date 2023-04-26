وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه وفقًا للمرسوم، فإن هذه الخطوة اقتضتها "الضرورة الملحّة للرد على الإجراءات غير القانونية التى تتخذها الولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها فى بلدانهم". مشيرًا غلى أن ذلك للرد على استهداف روسيا من قبل بعض الدول التى تتخذ إجراءات تجاه أصول روسيا وتمويل الجماعات الإرهابية فى البلدان المجاورة.
وورد فى المرسوم أنه فى حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطنى وشركات الدول غير الصديقة فى روسيا حتى إشعار آخر".
من ناحية أخرى، أعلن مصدر مطلع فى مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا ستصنع دفعة جديدة من غواصات "فارشافيانكا" لسلاح البحرية فى جيشها.
وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الثلاثاء: "عام 2024 ستبدأ أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية بتصنيع دفعة جديدة من غواصات فارشافيانكا لصالح الأسطول الشمالى فى الجيش الروسى، هذه الغواصات ستحمل أسماء بعض المدن الروسية، وأول غواصة منها ستحمل اسم مدينة ماريوبول".
وكانت أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية قد صنعت ما بين عامى 2010 و2016 ست غواصات من نوع "فارشافيانكا" لصالح أسطول البحر الأسود فى الجيش الروسى، وتعمل حاليا على عقود لتصنيع 6 غواصات أخرى من نفس النوع لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسى أيضا.
وتتميز غواصات "فارشافيانكا" الروسية بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى كونها مغطاة بمواد خاصة تضلل عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار من بوتين بشأن أصول الدول غير الصديقة مع روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.