قرار من بوتين بشأن أصول الدول غير الصديقة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقَّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسومًا يُقضى بوضع أصول وأموال الدول غير الصديقة لـ روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، وذلك ردًّا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.





وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه وفقًا للمرسوم، فإن هذه الخطوة اقتضتها "الضرورة الملحّة للرد على الإجراءات غير القانونية التى تتخذها الولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها فى بلدانهم". مشيرًا غلى أن ذلك للرد على استهداف روسيا من قبل بعض الدول التى تتخذ إجراءات تجاه أصول روسيا وتمويل الجماعات الإرهابية فى البلدان المجاورة.

وورد فى المرسوم أنه فى حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطنى وشركات الدول غير الصديقة فى روسيا حتى إشعار آخر".

من ناحية أخرى، أعلن مصدر مطلع فى مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا ستصنع دفعة جديدة من غواصات "فارشافيانكا" لسلاح البحرية فى جيشها.

وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس الثلاثاء: "عام 2024 ستبدأ أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية بتصنيع دفعة جديدة من غواصات فارشافيانكا لصالح الأسطول الشمالى فى الجيش الروسى، هذه الغواصات ستحمل أسماء بعض المدن الروسية، وأول غواصة منها ستحمل اسم مدينة ماريوبول".

وكانت أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية قد صنعت ما بين عامى 2010 و2016 ست غواصات من نوع "فارشافيانكا" لصالح أسطول البحر الأسود فى الجيش الروسى، وتعمل حاليا على عقود لتصنيع 6 غواصات أخرى من نفس النوع لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسى أيضا.

وتتميز غواصات "فارشافيانكا" الروسية بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى كونها مغطاة بمواد خاصة تضلل عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".