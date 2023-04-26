العالم اليوم - غوارديولا يشعل الأجواء.. ويقدم "وصفة الفوز" على أرسنال

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا يشعل الأجواء.. ويقدم "وصفة الفوز" على أرسنال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 08:24 صباحاً - سيكون مانشستر سيتي في أفضل حالاته المعنوية عندما يواجه ضيفه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، ويعتقد المدرب بيب غوارديولا أن السبب في ذلك هو أن اللاعبين يعرفون كيفية ضبط أنفسهم بحيث يصلون إلى الذروة في الوقت المناسب.

ولم يخسر سيتي، الذي يبتعد بـ5 نقاط فقط عن أرسنال ويملك مباراتين مؤجلتين، في 16 مباراة متتالية بجميع المسابقات بعد 13 انتصارا و3 تعادلات ويطارد الثلاثية بعد أن بلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا إن الفوز على أرسنال في ملعب الاتحاد سيضيق الفارق إلى نقطتين وسيجعل مصير سيتي في يد لاعبيه.

ويعتقد المدرب الإسباني، الذي قد يحقق أفضل موسم في مسيرته التدريبية اللامعة، أن لاعبيه تعلموا ضبط أنفسهم في وقت مبكر من الموسم ولديهم القدرة على مواصلة القتال مع الرمق الأخير من البطولة.

وقال إن فريقه يتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة نهائية.

وأضاف غوارديولا في مؤتمر صحفي: "الآن نعرف بالضبط ما الذي نلعب من أجله. سنحاول أن نجعل مصيرنا بأيدينا. لديهم هذه الفرصة أيضا لأنهم إذا فازوا سيكون مصيرهم بأيديهم لكن إذا فزنا فهو في أيدينا".

وتغلب سيتي على أرسنال في المواجهات السبع الأخيرة بينهما بجميع المسابقات ولم يفز أرسنال في ملعب الاتحاد منذ عام 2015.

لكن غوارديولا قال إن نتيجة مباراة الأربعاء لن تحسم مصير بقية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز واصفا إياها بأنها "مهمة ولكنها ليست حاسمة".

وأضاف: "لكن من الجيد حقا أن نصل إلى هذه النقطة. بعد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، (وبعد ما فعله) أرسنال، كان من الصعب التفكير في أننا سنكون هنا في هذه اللحظة".

وتابع: "لذا فهي مباراة مهمة جدا لأن بوسعنا خطف نقاط من أكبر منافسينا هذا الموسم. لكن لا يزال هناك العديد من المباريات الصعبة لكلا الفريقين. لدينا المزيد من المباريات لنلعبها لكن لا يمكننا أن ننكر أن مباراة أرسنال مهمة".

وفي وقت سابق، قال مدرب أرسنال ميكل أرتيتا إن فريقه سيحتاج إلى "الكمال المطلق في كل كرة" للتغلب على حامل اللقب، لكن جوارديولا نفى ذلك.

وقال: "كرة القدم لا تعرف الكمال. لكن من خلال الطريقة التي لعب بها (أرسنال) أمام العديد من الفرق، يجب أن نكون في حالة رائعة لفرض أسلوبنا".

وتابع: "في مثل هذه المباريات يجب أن نلعب بقوة وشراسة.. لن تكون مباراة يستحوذ فيها طرف على 65 أو 70 بالمئة من الكرة".