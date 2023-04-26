لافروف: نؤكد ثبات موقف روسيا الرافض لـ الانتهاكات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده تمتلك موقفًا ثابتًا يرفض انتهاكات إسرائيل ويؤكد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وضرورة تنفيذ قرارات المجتمع الدولى بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لحل القضية الفلسطينية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية بأن هذا التصريح جاء خلال لقاء وزير الخارجية الروسى مع نظيره الفلسطينى رياض المالكى، الذى عُقد على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولى فى نيويورك لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع فى الشرق الأوسط.

وشدد لافروف خلال اللقاء على دعم روسيا للشعب الفلسطينى على كافة الأصعدة، وتمسك بلاده بتطوير علاقاتها الثنائية بين البلدين.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطينى، أهمية الدعم الروسى والتضامن الذى تعبر عنه دول مجلس الأمن، والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وتدابير لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطينى، وإنهاء الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى.

وأطلع المالكى لافروف على الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التى ترتكبها إسرائيل وحكومتها الفاشية ومستوطنوها، وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم، كما تطرق إلى العلاقات مع روسيا وشدد على ضرورة تطويرها وزيادة الدعم الإنسانى الروسى للشعب الفلسطينى.

وتعليقا على انسحاب وفد إسرائيل من اجتماع مجلس الأمن احتجاجا على جدول الاجتماع الذى بحث القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الروسى أن قضية فلسطين على جدول الأعمال منذ عقود ولا جديد فى ذلك.

وأبدى استغرابه - وفقا لوكالة الأنباء الروسية - من انسحاب وفد مندوب إسرائيل رغم أن بند القضية الفلسطينية مدرج فى جدول أعمال مجلس الأمن، وهو الجدول الذى تم صياغته منذ عقود، موضحاً أن "بند القضية الفلسطينية هو البند المدرج منذ أطول فترة، ولم يتم حلها من قبل أحد ولا بأى شكل كما أنه تم بحث جدول أعمال مجلس الأمن مسبقا، ولم يعترض أحد على بحث مشاكل الشرق الأوسط خلال اجتماع أمس الثلاثاء، بما فيها القضية الفلسطينية".