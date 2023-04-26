عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

جدة - نرمين السيد - نظّم عشرات الآلاف من المحتجين الإسرائيليين، مساء أمس الثلاثاء، تظاهرة فى وسط مدينة "تل أبيب"، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا".





وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق فى محيط التظاهرة التى نظمت فى شارع "كابلان"، ورفع المتظاهرون مشاعل ويافطات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية". وفى السياق ذاته، خرجت تظاهرات مماثلة فى عدة مدن وبلدات، بالتزامن مع الاحتفالات بما يسمى "عيد الاستقلال"، فى الوقت الذى دعا فيه منظمو الاحتجاجات إلى تظاهرات وفعاليات أخرى اليوم الأربعاء. وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضى بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطى الحكومة أغلبية تلقائية فى لجنة اختيار القضاة، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء". ومنذ الإعلان عن الخطة فى مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التى شكلها نتنياهو فى ديسمبر، وأعلن الأخير فى 27 مارس تعليق الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمى التظاهرات الاحتجاجية رأوا فى هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

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