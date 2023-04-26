سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم إسرائيل

جدة - نرمين السيد - اتهمت سوريا، مجلس الأمن الدولى بالصمت وعدم التحرك إزاء انتهاكات إسرائيل للشعب الفلسطينى والأراضى السورية، مع الإشارة إلى دعم بعض الدول الدائمة العضوية لإسرائيل، الذى يمنحها الحصانة.





ونقلت وكالة الأنباء السورية، بيان الخارجية السورية، الذى ألقاه بالنيابة مندوب سوريا الدائم السفير بسام صباغ أمام الاجتماع الوزارى لمجلس الأمن الدولى.

وأكد خلاله أن سوريا تدين بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى وتستنكر استمرار الصمت الدولى حيال جرائم الاحتلال الهادفة إلى إشعال المنطقة ودفعها إلى مستويات أعلى من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف البيان، أن أزمات الاحتلال الإسرائيلى المتكررة تدفع قادته إلى تصدير هذه الأزمات من خلال شن اعتداءات على الشعب الفلسطينى وعلى الأراضى السورية فى تكريس لنهج قانون القوة وشريعة ألغاب.

وأوضح أنه من المؤسف أن البعض يساوى بين قوة احتلال وشعب واقع تحت الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه كالحق فى الحياة ثم يطلب من الطرفين "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأشار بيان الخارجية السورية، إلى أن إسرائيل هى السبب الوحيد لاستمرار مأساة الشعب الفلسطينى حيث هجرتهم من أرضهم تحت وطأة القتل والمجازر والترهيب والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل وحولتهم إلى لاجئين فى شتى أصقاع الأرض.

وشدد البيان على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين المحتلة لا تنفصل عن ممارساته فى الجولان السورى المحتل فهو يرتكب بحق أهله أبشع الانتهاكات للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من اعتقال وقتل وتهجير وتوسيع عمليات الاستيطان.