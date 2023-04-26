العالم اليوم - بجسد مترهل.. صورة صادمة لرجل خسر 152 كيلو من وزنه

انتم الان تتابعون خبر بجسد مترهل.. صورة صادمة لرجل خسر 152 كيلو من وزنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 07:23 صباحاً - شارك كول بروشاسكا، من ولاية كارولينا الجنوبية، صورا صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي لجسمه عقب خسارته للوزن.

وقال كول: "خسرت حوالي 152 كغ، معظم الناس لم تكن مؤمنة بي لكنني أؤمن بنفسي".

وتركت رحلة خسارة الوزن الشاقة التي عاشها كول جسده مترهلا بشكل لا يصدق، حيث كان وزنه قبل الرحلة حوالي 270 كغ.

وكتب على "تويتر": "لا أريد أن أموت صغيرا".

وواظب كول على اتباع حمية غذائية صحية وممارسة الرياضة بشكل يومي.

وحصل كول على دعم المتابعين، حيث قال أحدهم: "أنا متأكد من أن هذا مصدر إلهام كبير للآخرين".