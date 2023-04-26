مقتل اثنين وإصابة 10 أوكرانيين عقب هجوم روسى على متحف تاريخى

جدة - نرمين السيد - وعبر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى عن اعتقاده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بأن روسيا نفذت الهجوم وتسعى لتدمير التاريخ والثقافة والشعب الأوكرانى، وقامت بقتل المواطنين بطرق وحشية. وأضاف بأنه لا يحق لأوكرانيا نسيان ما حدث لحظة واحدة، وأنه يجب الرد على هذا العدوان.

وأشار زيلينسكى إلى إصابة عشرة أفراد فى الغارة، وأن أحد القتلى فى الهجوم كان موظفًا فى المتحف.. مشددا على أنه سيتم تقديم كل المتهمين بارتكاب جرائم الحرب هذه إلى العدالة.

من جانبهم، أكد مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية استخدمت صواريخ "إس -300" للدفاع الجوى، فى الهجوم على متحف فى مدينة كوبيانسك الواقعة فى منطقة خاركيف فى البلاد.

ويأتى الهجوم بعد أشهر من استعادة القوات الأوكرانية لأجزاء من منطقة خاركيف فى هجوم مضاد مفاجئ.