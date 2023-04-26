موسكو: مستعدون لـ بحث الاستقرار الإستراتيجى مع واشنطن.. بشرط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لإجراء حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجى، بشرط أن يتم هذا الحوار على قاعدة المساواة وأن يتم احترام مصالح روسيا بالكامل.





وقال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، - لقناة "روسيا-1"، "ليست هناك رغبة من الجانب الأمريكى للتفاوض، ولا توجد رغبة فى استئناف الحوار حول الاستقرار الإستراتيجى، حول القضايا الإقليمية كما فعلوا. وعندما ينضجون، وعندما يكون لديهم مصلحة، سنقوم بذلك".

وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة "تذكرت" قضية معاهدة "نيو ستارت" عندما علقت روسيا مشاركتها فى هذا الاتفاق.

وقال: "أيها السادة، لقد فات الأوان، كان يجب أن نفكر فى وقت سابق. لسنا مهتمين بهذا الحوار أكثر مما هم عليه.. يمكننا الدخول فى حوار، ولكن بشكل صارم على أساس التكافؤ، بشكل صارم على أساس من محاسبة مضمونة بنسبة 100% وتعزيز مصالحنا. لا شيء غير ذلك".