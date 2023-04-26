أوكرانيا تعتزم زيادة صادرات الكهرباء إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن وزير الطاقة الأوكرانى هيرمان جالوشينكو، قوله إن معدل التصدير سيكون أكثر بقليل من اثنين جيجاوات فى البداية، وفى عام 2032 ستعمل الحكومة على زيادة تصدير الكهرباء إلى ستة جيجاوات، بحيث تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2050.

وأشار الوزير إلى أنه وفقًا للتوقعات المستقبلية، ستعانى بعض دول الاتحاد الأوروبى من عجز كبير فى الكهرباء خلال الفترة بين عامى 2030-2050، لذلك أعلنت أوكرانيا بالفعل عن خططها لتصبح مركزًا أوروبيًا للطاقة.

وأوضح جالوشينكو أنه فى إطار سعى كييف لتحقيق هذا الهدف الطموح، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، من الضرورى إنشاء نقاط تواصل وتقاطع حتى نتمكن من نقل هذه الكهرباء على الطرق.