وصول 40 مدنيا بريطانيا تم إجلاؤهم من السودان إلى قبرص

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، أن بريطانيا أجلت 40 شخصا على متن الطائرة التى هبطت فى مطار لارنكا القبرصة قادمين من السودان. وأشارت إلى أنه من المتوقع إقلاع رحلتين أخريين تحملان ما مجموعه 220 شخصا فى وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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