مندوب السودان بـ مجلس الأمن: لا نزال دولة متماسكة وهروب السجناء أمر مقلق

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن الاشتباكات أثرت على الوضع الإنسانى فى عدد من المدن، وأن الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول للأزمة الإنسانية، لافتا إلى أن بلاده لا تزال دولة قائمة متماسكة تضطلع بأدوارها.





وشدد، خلال كلمة فى جلسة طارئة بمجلس الأمن؛ لمناقشة الأوضاع فى السودان، على أن هروب السجناء أمر مقلق؛ لأن بعضهم متهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب. وأكد مندوب السودان، على أهمية وقف هجمات قوات الدعم السريع على المقار الحكومية، وأن الباب لا يزال مفتوحا للمليشيا المتمردة للانضمام إلى الجيش مرة أخرى.

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