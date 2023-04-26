لافروف: أحداث الضفة وقطاع غزة زادت من حدة التوتر فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الثلاثاء أضاف لافروف - فى اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى حول "الوضع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية": "الأحداث فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وعلى طول خط فك الاشتباك بين إسرائيل ولبنان وسوريا، فاقمت التوتر إلى مستوى شديد الخطورة".

وأوضح لافروف أنه منذ بداية العام، قتل أكثر من 100 فلسطينى وسقط آلاف الجرحى نتيجة الغارات العسكرية على جنين وأريحا ونابلس والحوارة، والمواجهات التى انتهكت حرمة المقدسات.