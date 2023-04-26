العالم اليوم - جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

انتم الان تتابعون خبر جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 05:16 صباحاً - وصلت سفينة تجارية إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، صباح الأربعاء، تقل 1687 راكبا من جنسيات مختلفة تم إجلاؤهم من السودان.

والسفينة التي وصلت جدة هي الأكبر، في ظل عمليات الإجلاء التي تجريها المملكة من السودان.

وكانت السعودية أجلت المئات من السودان، من بينهم مواطنون سعوديون وآخرون ينتمون لـ26 جنسية أخرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وثمنت رابطة العالم الإسلامي "الدور الإنساني والدبلوماسي الكبير الذي تواصل المملكة الاضطلاع به خلال الأزمة في السودان، الذي انعكس في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء رعايا عدد من الدول الإسلامية والصديقة، وطواقم الدبلوماسيين والمسؤولين والعاملين في المنظمات الدولية".

كما وجه رئيس البنك الدولي دافيد مالباس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إسهام المملكة في إجلاء منسوبي البنك من الخرطوم إلى المملكة.

كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بالدور الدبلوماسي واللوجستي الكبير الذي قدمته السعودية في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول الخليجية والشقيقة والصديقة، وعدد من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين.

وثمن عدد من رعايا الدول الأجنبية دور المملكة في إجلائهم من السودان.