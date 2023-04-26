عاجل.. مندوب مصر بـ مجلس الأمن: نحذر من أى تدخل خارجى فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال كلمته فى الجلسة التى عقدها مجلس الأمن الدولى؛ لمناقشة الأوضاع فى السودان، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تؤكد أهمية السعي الحثيث للحوار لحل الأزمة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تتعاون مع عديد من الدول؛ لإجلاء الرعايا الأجانب.

وشدد عبد الخالق على أن مصر تؤكد استعدادها لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة، مؤكدا حرص القيادة السياسية على حقن دماء الشعب السودانى، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

ولفت السفير المصرى على أن خرق الهدنة بشكل مستمر في السودان مدعاة للقلق، مشددا على ضرورة تماسك مؤسسات الدولة السودانية، وأهمية استئناف الحوار السياسي الذى يتسم بالشمول بالسودان.

وشدد مندوب مصر بـ مجلس الأمن على أن القيادة السياسية تؤكد استعدادها لمساعدة السودان على العودة لمسار التهدئة، وتأمل بأن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار بالسودان، مؤكدا على أهمية سلامة ووحدة الأراضي السودانية.