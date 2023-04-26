وأصدر مكتب الادّعاء العام والشرطة فى هامبورج بـ ألمانيا، بيانًا، قال فيه إن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف فى منزله لينفذ به هجومًا على مدنيين وأهداف مدنية".
وقالت السلطات إن دائرة الاشتباه تشمل أيضًا شقيق الشاب السورى، ويبلغ من العمر 25 عامًا، ويعيش فى ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
وأشارت مذكرة التوقيف إلى أن الشقيقين المشتبه بهما لديهما قناعات متطرفة، وأنهما كانا يخططان لشن هجوم "بمتفجرات محلية الصنع"، وقد تم رصد شرائهما المكونات اللازمة لصنع المواد المتفجرة من منصة البيع "إى باى".
وكانت حملة مداهمات تضم 250 فردًا من أفراد الشرطة داهمت محلى إقامة المشتبه بهما فى البلدتين، صباح أمس الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الألمانية: اعتقال سورى مشتبه فى تخطيطه لـ هجوم إرهابى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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