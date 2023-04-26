الشرطة الألمانية: اعتقال سورى مشتبه فى تخطيطه لـ هجوم إرهابى

جدة - نرمين السيد - ألقت السلطات الألمانية، أمس الثلاثاء، القبض على شاب سورى يبلغ من العمر 28 سنة فى مدينه هامبورج، حيث اشتبهت فى تخطيطه وشقيقه لشن هجوم إرهابى باستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية فى البلاد.





وأصدر مكتب الادّعاء العام والشرطة فى هامبورج بـ ألمانيا، بيانًا، قال فيه إن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف فى منزله لينفذ به هجومًا على مدنيين وأهداف مدنية".

وقالت السلطات إن دائرة الاشتباه تشمل أيضًا شقيق الشاب السورى، ويبلغ من العمر 25 عامًا، ويعيش فى ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.

وأشارت مذكرة التوقيف إلى أن الشقيقين المشتبه بهما لديهما قناعات متطرفة، وأنهما كانا يخططان لشن هجوم "بمتفجرات محلية الصنع"، وقد تم رصد شرائهما المكونات اللازمة لصنع المواد المتفجرة من منصة البيع "إى باى".

وكانت حملة مداهمات تضم 250 فردًا من أفراد الشرطة داهمت محلى إقامة المشتبه بهما فى البلدتين، صباح أمس الثلاثاء.