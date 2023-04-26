مندوب السودان بـ مجلس الأمن: الجيش التزم بالهدنة وينتهج سياسة تقليل الخسائر

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، أن القوات المسلحة السودانية تنتهج سياسة تقليل الخسائر فى صفوف المدنيين، خلال الأحداث الجارية حاليا، مشددا على أن الجيش التزم بالهدنة على الرغم من خرقها بواسطة ميليشيا الدعم السريع.





قال، خلال كلمة فى جلسة طارئة بمجلس الأمن؛ لمناقشة الأوضاع فى السودان، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، إن الجيش السودانى حرص على تأمين المقرات الدبلوماسية من تهديدات المتمردين، داعيًا إلى ضرورة إدانة ميليشيا الدعم السريع؛ لانتشارها فى المدن وتهديدها المدنيين. وشدد مندوب السودان بـ مجلس الأمن على أن القوات المسلحة السودانية ساعدت فى إجلاء رعايا عديد من الدول تحت التهديدات، لافتا إلى أن بلاده ترفض أى تدخل خارجى فى شؤونها، وأن السودان يمنح للجوار والإقليم الريادة فى التعاطى مع أزمته.

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